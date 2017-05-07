Євробачення: журналістів із РФ, які відвідували анексований Крим - не пустять

Копирайт изображения Getty Images

Російських журналістів, які акредитовані на "Євробачення", не пропустять на територію України, якщо вони раніше порушували кордон і незаконно відвідували Крим.

Про це заявив радник глави МВС України Антон Геращенко в facebook.

"Ніхто з тих російських журналістів, хто акредитований в Києві на Євробачення і хто раніше порушував державний кордон України, незаконно відвідуючи Український Крим, не буде допущений на територію нашої країни", - написав він.

У неділю до України не пропустили через кордон та заборонили в'їзд на три роки двом журналісткам російського видання. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Держприкордонслужба наголошує, що наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону. При прийнятті рішень Держприкордонслужба спільно із СБУ та Національною поліцією керуються виключно інтересами та законодавством України", - зазначили у відомстві.