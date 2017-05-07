Sunday Times назвала найбагатших жителів Британії

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Брати Шрі і Гопі Хіндуджа очолили щорічний рейтинг найбагатших жителів Британії, який надрукувала в неділю газета Sunday Times. Брати Хіндуджа - вихідці з Індії, які контролюють велику фінансово-промислову групу Hinduja Group.

У 2017 році, якщо вірити рейтингу Sunday Times, кількість мільярдерів у Британії зросла, як і їхнє багатство.

Загальні статки британських багатіїв зросли на 14%, з 575 до 658 мільярдів фунтів. У порівнянні з минулим роком, у Британії стало на 14 мільярдерів більше.

Виріс і показник для входження у список - у 2017 році, аби потрапити хоча б у першу тисячу рейтингу Sunday Times треба мати мінімальний статок у 110 мільйонів фунтів.

Коментатори очікували, що список багатіїв 2017 року відобразить негативну динаміку через вихід Британії із ЄС, але цього не сталося. Статки майже кожного з бізнесменів у списку за минулий рік зросли.

"Поки багато хто з нас хвилювався за результат референдуму щодо виходу з ЄС, багато хто з найбагатших людей Британії не хвилювалися, а продовжували заробляти свої мільярди", - коментує рейтинг один із його укладачів, Роберт Уоттс.

До списку увійшли не лише британці, а й громадяни інших країн із власністю у Сполученому королівстві. На п'яте місце потрапив росіянин і податковий резидент Швейцарії Алішер Усманов зі статками майже в 11.8 мільярдів фунтів, а на 13-е - власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович (майже вісім мільярдів).

Єдиним уродженцем Британії у першій десятці списку став Герцог Вестмінстер Х'ю Річард Луї Гросвенор, чия сім'я володіє великою кількістю нерухомості в Лондоні та інших частинах Британії. У сім'ї Гросвенор налічують 9,5 мільярдів фунтів.