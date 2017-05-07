Євробачення: рух у центрі Києва перекрили

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Правоохоронці обмежили рух транспорту та пішоходів у центральній частині міста через відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017". Про це повідомляє МВС.

З 00:00 до 24:00 7 травня тимчасово заборонили рух транспорту та обмежили рух пішоходів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського.

З 13:00 до 24:00 також обмежать рух на Парковій дорозі та на Петрівській алеї.

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Через проведення церемонії відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017" на увесь день обмежили рух вулицею Інститутською, Садовою, Липською, Шовковичною.

МВС закликало завчасно спланувати маршрути руху та дотримуватися правил дорожнього руху.

Офіційна церемонія відкриття "Євробачення-2017" відбудеться у Києві 7 травня.

Церемонія відкриття розпочнеться о 20:00 у КВЦ "Парковий".

Півфінали "Євробачення" пройдуть 9 та 11 травня, а фінал - 13 травня у Міжнародному виставковому центрі у Києві.