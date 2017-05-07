Президент закликав відчути себе народними дипломатами на "Євробаченні"

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Президент України Петро Порошенко закликав українців відчути себе народними дипломатами у дні проведення конкурсу "Євробачення", коли до Києва приїдуть гості. Про він повідомив у зверненні.

Він закликав громадян допомогти скласти "кращі враження про Україну".

Пан Порошенко висловив переконання, що конкурс стане святом європейських цінностей, європейської єдності і солідарності.

"Так співпало, але стало глибоко символічним, що саме в дні "Євробачення" Рада Євросоюзу ухвалить фінальне рішення по безвізовому режиму. Запам'ятайте цю дату - 11 червня. З цієї дати громадяни України отримають можливість без віз подорожувати країнами Європейського Союзу", - наголосив президент.

У неділю пройде церемонія відкриття конкурсу.

Півфінали конкурсу пройдуть 9 та 11 травня. Фінал - 13 травня. Усі шоу прийматиме Міжнародний виставковий центр.