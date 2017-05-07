У Лук'янівському СІЗО вночі горіла адмінбудівля

Копирайт изображения UNIAN

Вночі у Лук'янівському СІЗО спалахнула пожежа на даху над однією з адміністративних будівель. Про це телеканалу "112 Україна" повідомив заступник начальника ізолятора Віталій Шкурба.

"Близько 1:40 виникла пожежа на даху адміністративної будівлі для утримання ув'язнених. Викликали наряд ДержНС і оперативну групу Шевченківського райуправління поліції. Пожежу локалізували о 2:57, постраждалих немає", - зазначив пан Шкурба.

За його словами, під час пожежі евакуювали 43 людини із сусідньої частини будівлі.

Попередня причина пожежі, за словами заступника начальника СІЗО - замикання електродроту.

Раніше Національний центр правозахисту повідомляв, що пожежа виникла в корпусі для неповнолітніх ув'язнених.

Колишній голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький також у Facebook також писав, що горів корпус для неповнолітніх.