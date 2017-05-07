У Франції почався другий тур президентських виборів

Копирайт изображения Reuters

Явка в другому турі французьких президентських виборів перед опівднем за місцевим часом складала 28,2%, оголосило міністерство внутрішніх справ країни.

На виборах 2007 року кількість тих, хто проголосував до цього часу перевищила 34%. А 2002 року явка до опівдня була меншою, ніж на цих виборах - 26%.

Кандидати - колишній інвестиційний банкір Еммануель Макрон і лідерка ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен - пропонують виборцям кардинально різні програми.

Копирайт изображения DAVID MIRZOEFF Image caption Престижний французький ліцей імені Шарля де Голля в Лондоні став однією із виборчих дільниць на голосуванні за президента Франції

Пан Макрон вважає своїм завданням на посаді президента подальшу дерегуляцію економіки і поглиблення європейської інтеграції у рамках ЄС. Ця програма контрастує із націоналістичними гаслами Марін Ле Пен.

Після закінчення голосування у другому турі виборів президента Франції обидва кандидати виступлять на мітингах своїх прихильників.

Тоді результати екзит-полів вже оприлюднять.

Копирайт изображения EPA

Попри принципові політичні та світоглядні розбіжності, обидва кандидати вибрали для мітингів історичні місця Парижа, пов'язані з монархічним минулим Франції. За словами представників їхніх виборчих штабів, ніякого підтексту за цим шукати не варто.

Мітинг пана Макрона пройде на площі перед Лувром, резиденцією французьких королів до другої половини XVII століття, коли Людовик XIV побудував Версаль.

Кандидат вибрав це місце після того, як міська влада відмовила йому в проведенні акції на Марсовому полі перед Ейфелевою вежею через побоювання, що мітингувальники зіпсують газони.

Вид витоптаної трави в самому центрі міста міг би зробити неприємне враження на членів Міжнародного олімпійського комітету, які за тиждень приїдуть інспектувати столицю Франції у рамках розгляду її заявки на проведення Літніх ігор 2024 року.

Копирайт изображения Getty Images

Площа перед Лувром, де вже встановили сцену, з якої буде виступати пан Макрон, розташована на півдорозі між Площею Згоди, де в 2007 році святкував перемогу Ніколя Саркозі, і Площею Бастилії, місцем святкування Франсуа Олланда в 2012 році.

Марін Ле Пен звернеться до прихильників у мисливському павільйоні імператора Наполеона III у Венсенському лісі на південному сході Парижа.

Адміністрація павільйону відхрестилася від асоціацій із ідеями "Національного фронту", розмістивши на своєму сайті заяву, в якій повідомили, що прихильники Ле Пен "могли б із таким самим успіхом орендувати десятки інших місць у Франції".

Виборчі дільниці закриються о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом). Офіційні підсумки голосування оголосять 11 травня, але фактично ім'я переможця стане відомо раніше.