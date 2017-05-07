У Північній Кореї заарештували громадянина США

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Влада КНДР оголосила про затримання американського громадянина за звинуваченнями "у ворожих діях". Це другий арешт за останні два тижні.

Кіма Хака Сона затримали в суботу, передає північнокорейське агентство ЦТАК.

"Відповідне відомство проводить всебічне розслідування його злочину", - йдеться в повідомленні.

Кім Хак Сон, за повідомленням агентства, працював у Пхеньянському університеті науки і технологій.

Раніше північнокорейські ЗМІ повідомили про затримання наприкінці квітня у Пхеньяні громадянина США Кім Сан Дока (Тоні Кіма), якого звинувачують у спробі повалити уряд КНДР. Він був співробітником того ж університету.

Американця затримали в аеропорту північнокорейської столиці 22 квітня.

Всього під арештом в Північній Кореї зараз перебувають три громадянина Америки.

На думку низки експертів, Пхеньян затримує американських громадян, аби змусити Вашингтон почати з ним переговори.