В Шотландії шукають зниклого королівського пітона

Копирайт изображения Getty Images

Поліція в шотландському Абердині шукає зниклого пітона, якого тримали як домашню тварину.

Королівський пітон довжиною близько 140 см зник в районі Краун-стріт. У поліції кажуть, що змія - неотруйна і не становить загрози для людей.

Влада попросила жителів міста повідомити будь-яку відому їм інформацію про змію.

Королівський пітон (лат. Python regius) - неотруйна змія з роду справжніх пітонів, поширена в Західній і Центральній Африці. Це один із дрібних пітонів, який може досягати в довжину півтора метра.

Він полює на невеликих ссавців, таких як щури, миші і землерийки. Іноді поїдає птахів.

У разі небезпеки він згортається в кулю, сховавши голову всередину кілець тіла. За цю особливість королівського пітона називають "пітон-куля" або "пітон-м'яч".

Королівський пітон - одна з найпопулярніших змій, яких утримують в неволі. Це пояснюється відносно невеликими розмірами і спокійним характером королівського пітона.