Стрілянина в магазині у центрі Києва: поранений охоронець

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У Печерському районі Києва чоловік поранив у живіт охоронця супермаркету, повідомила київська поліція.

Нападника, яким виявився 48-річний киянин, затримали, а зброю вилучили, йдеться у повідомленні.

Пораненого охоронця доставили в лікарню.

Як розповіли в поліції, покупець супермаркету взяв із полиці пляшку напою, а коли підійшов до каси, вона розбилася. Охорона супермаркету запросила його в своє службове приміщення.

"Там чоловік дістав зброю, зробив кілька пострілів і поранив охоронця в живіт", - йдеться у повідомленні.

Інформація про стан пораненого уточнюється, додали в поліції.