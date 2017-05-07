Компартія В'єтнаму звільнила свого провідного посадовця

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Правляча Комуністична партія В'єтнаму звільнила голову компартії Хошиміна - найбільшого міста країни. Цей випадок є найгучнішою політичною справою в країні за останні роки.

Як ідеться в офіційній заяві партії, Дінь Ла Тханга звільнили з політбюро партії - її найпотужнішого органу.

Причиною такого кроку називають порушення, яких він припустився, коли очолював нафтогазову монополію країни шість років тому.

За словами аналітиків, пан Дінь вважався молодою перспективною зіркою політики В'єтнаму. Але тепер його політична кар'єра, схоже, закінчилися.

Кого оберуть новим керівником партії Хошиміна - найбільшого міста країни і центру торгівлі, - поки що невідомо.