Японський острів без жінок оголосять об'єктом ЮНЕСКО

Копирайт изображения Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport Image caption Острів вважається священним місцем у синтоїстів

Японський острів, який заборонено відвідувати жінкам, рекомендували включити до списку заповідних історичних об'єктів ЮНЕСКО.

Острів Окіносіма на південному заході Японії вважається настільки священним у синтоїстів, що лише чоловікам дозволяється його відвідувати, пише газета "Асахі-сімбун". Але чоловікам заборонено будь-що вивозити з острова.

Консультаційний комітет ЮНЕСКО прийняв рекомендацію про надання острову статусу об'єкта програми Всесвітньої спадщини, а остаточне рішення ухвалять в липні в Парижі.

На острові розташований храм, присвячений богині моря. Острів Окіносіма був місцем, де відбувалися ритуали в ім'я порятунку моряків, що терплять лихо.

Релігійні заборони діють на острові досі. Чоловіки, які прибувають на острів, зобов'язані роздягатися догола і пройти обряд очищення, а потім ніколи не розповідати про своє перебування на острові.

"Якщо острів стане пам'яткою ЮНЕСКО, ці проблеми доведеться вирішувати", - пише газета "Асахі-сімбун", відзначивши, що на острові можуть з'явитися туристи.

Але поки що про скасування заборони на відвідання острова жінками не йдеться.

"Наша позиція залишиться незмінною, навіть якщо острів стане пам'яткою ЮНЕСКО", - кажуть синтоїсти, що живуть у храмі.