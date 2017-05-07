Японський острів без жінок оголосять об'єктом ЮНЕСКО
Японський острів, який заборонено відвідувати жінкам, рекомендували включити до списку заповідних історичних об'єктів ЮНЕСКО.
Острів Окіносіма на південному заході Японії вважається настільки священним у синтоїстів, що лише чоловікам дозволяється його відвідувати, пише газета "Асахі-сімбун". Але чоловікам заборонено будь-що вивозити з острова.
Консультаційний комітет ЮНЕСКО прийняв рекомендацію про надання острову статусу об'єкта програми Всесвітньої спадщини, а остаточне рішення ухвалять в липні в Парижі.
На острові розташований храм, присвячений богині моря. Острів Окіносіма був місцем, де відбувалися ритуали в ім'я порятунку моряків, що терплять лихо.
Релігійні заборони діють на острові досі. Чоловіки, які прибувають на острів, зобов'язані роздягатися догола і пройти обряд очищення, а потім ніколи не розповідати про своє перебування на острові.
"Якщо острів стане пам'яткою ЮНЕСКО, ці проблеми доведеться вирішувати", - пише газета "Асахі-сімбун", відзначивши, що на острові можуть з'явитися туристи.
Але поки що про скасування заборони на відвідання острова жінками не йдеться.
"Наша позиція залишиться незмінною, навіть якщо острів стане пам'яткою ЮНЕСКО", - кажуть синтоїсти, що живуть у храмі.