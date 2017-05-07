У Києві офіційно відкрили "Євробачення-2017"
У Києві в неділю пройшли заходи в рамках офіційної церемонії відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
Увечері мер Києва Віталій Кличко презентував українську столицю учасникам і гостям конкурсу, повідомили в прес-службі міського голови.
"Європейська музична столиця вітає всіх! Київ щасливий, що в цьому році він через музику об'єднує мільйони людей в усьому світі. І, повірте, для нас це особливо важливо і хвилююче" , - сказав пан Кличко.
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Крім того, перед офіційною церемонією відкриття конкурсу пройшла червона доріжка, по якій пройшли артисти і представники делегацій 42-х країн-учасниць конкурсу.
Червону доріжку довжиною 265 метрів розташували в Маріїнському парку Києва.
За словами організаторів, вона стала найдовшою за всю історію проведення "Євробачення".