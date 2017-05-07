У Києві офіційно відкрили "Євробачення-2017"

  • 7 травня 2017
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Image caption Учасниця від Вірменії на червоній доріжці

У Києві в неділю пройшли заходи в рамках офіційної церемонії відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Увечері мер Києва Віталій Кличко презентував українську столицю учасникам і гостям конкурсу, повідомили в прес-службі міського голови.

"Європейська музична столиця вітає всіх! Київ щасливий, що в цьому році він через музику об'єднує мільйони людей в усьому світі. І, повірте, для нас це особливо важливо і хвилююче" , - сказав пан Кличко.

Крім того, перед офіційною церемонією відкриття конкурсу пройшла червона доріжка, по якій пройшли артисти і представники делегацій 42-х країн-учасниць конкурсу.

Франческо Габбані Копирайт изображения AFP
Image caption Франческо Габбані представлятиме на конкурсі Італію
Учасниця від Франції Альма Копирайт изображения AFP
Image caption Учасниця від Франції Альма

Червону доріжку довжиною 265 метрів розташували в Маріїнському парку Києва.

За словами організаторів, вона стала найдовшою за всю історію проведення "Євробачення".

Фінський гурт Norma John Копирайт изображения AFP
Image caption Фінський гурт Norma John