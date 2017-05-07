Макрон переміг Ле Пен на виборах у Франції
Центрист Еммануель Макрон упевнено переміг Марін Ле Пен у другому турі виборів президента Франції, здобувши близько 65% голосів виборців, свідчать прогнози на основі перших порахованих голосів.
У його опонентки - 35%, свідчать ці дані.
39-річний Макрон стане наймолодшим президентом Франції за всю історію.
Крім того, він стане першим президентом, який не належав до двох основних партій з моменту заснування сучасної республіки 1958 року.
У центрі Парижа зібралися його прибічники, аби відсвяткувати перемогу.
Цього разу явка виявилася значно нижчою, порівняно з двома попередніми виборами. Станом на 17:00 вона склала 65,3%.
"Гарант єдності нації"
Пан Макрон заявив агенції AFP, що тепер у країні "відкривається новий розділ надії і впевненості".
За його словами, він почув "лють, тривогу і сумніви", які висловлювали багато французів і пообіцяв, що проведе 5 років на своїй посаді у "борютьбі з силами розбрату, які підривають Францію".
Пан Макрон також пообіцяв стати гарантом "єдності нації і... захищати Європу".
Його команда повідомила, що новий президент провів теплу телефонну розмову з пані Ле Пен.
Вона ж у своїй промові подякувала 11 мільйонам людей, які проголосували за неї.
Пані Ле Пен сказала, що вибори показали розподіл країни на "патріотів і глобалістів", і закликала до появи нової політичної сили.
Президент Франсуа Олланд привітав пана Макрона. За його словами, результат виборів показав, що французький народ прагне об'єднатися навколо "цінностей республіки".
За словами кореспондента ВВС в Парижі Г'ю Скофілда, це - найвидатніша історія успіху людини, яка три роки тому була абсолютно невідома французькій публіці. Цю перемогу він здобув завдяки простій впевненості в собі й енергії, зазначає наш кореспондент.
Офіційні підсумки голосування оголосять 11 травня.