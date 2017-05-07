Макрон переміг Ле Пен на виборах у Франції

Копирайт изображения Reuters Image caption Прибічники Макрона святкують біля Лувра в Парижі

Центрист Еммануель Макрон упевнено переміг Марін Ле Пен у другому турі виборів президента Франції, здобувши близько 65% голосів виборців, свідчать прогнози на основі перших порахованих голосів.

У його опонентки - 35%, свідчать ці дані.

39-річний Макрон стане наймолодшим президентом Франції за всю історію.

Крім того, він стане першим президентом, який не належав до двох основних партій з моменту заснування сучасної республіки 1958 року.

У центрі Парижа зібралися його прибічники, аби відсвяткувати перемогу.

Цього разу явка виявилася значно нижчою, порівняно з двома попередніми виборами. Станом на 17:00 вона склала 65,3%.

"Гарант єдності нації"

Копирайт изображения AFP Image caption Пан Макрон стане наймолодшим президентом Франції за всю історію

Пан Макрон заявив агенції AFP, що тепер у країні "відкривається новий розділ надії і впевненості".

За його словами, він почув "лють, тривогу і сумніви", які висловлювали багато французів і пообіцяв, що проведе 5 років на своїй посаді у "борютьбі з силами розбрату, які підривають Францію".

Пан Макрон також пообіцяв стати гарантом "єдності нації і... захищати Європу".

Його команда повідомила, що новий президент провів теплу телефонну розмову з пані Ле Пен.

Вона ж у своїй промові подякувала 11 мільйонам людей, які проголосували за неї.

Пані Ле Пен сказала, що вибори показали розподіл країни на "патріотів і глобалістів", і закликала до появи нової політичної сили.

Президент Франсуа Олланд привітав пана Макрона. За його словами, результат виборів показав, що французький народ прагне об'єднатися навколо "цінностей республіки".

За словами кореспондента ВВС в Парижі Г'ю Скофілда, це - найвидатніша історія успіху людини, яка три роки тому була абсолютно невідома французькій публіці. Цю перемогу він здобув завдяки простій впевненості в собі й енергії, зазначає наш кореспондент.

Офіційні підсумки голосування оголосять 11 травня.