Порошенко привітав Макрона з перемогою

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Президент України Петро Порошенко привітав Еммануеля Макрона з перемогою на президентських виборах у Франції.

Як свідчать прогнози на основі перших порахованих голосів, пан Макрон упевнено переміг Марін Ле Пен, здобувши у другому турі близько 65% голосів.

"Щиро вітаю @EmmanuelMacron з видатною перемогою! Солідний кредит довіри французького народу Єдиній Європі!" - йдеться на сторінці Петра Порошенка у Twitter.

Він також додав, що Київ розраховує "на амбітну співпрацю з Францією та активізацію Нормандського формату".