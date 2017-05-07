На відкритті "Євробачення" порушень не було - поліція

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Відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017" в Києві відбулося без порушень порядку, повідомила Нацполіція України.

"Захід з нагоди відкриття Євробачення-2017 пройшов без порушень громадського порядку", - зазначено у повідомленні на сторінці Нацполіціі у Twitter.

Рух транспорту у центральній частині Києва, який перекривали на час проведення урочистих заходів, відновлено, додали в поліції.

У Києві в неділю відбулася офіційна церемонія відкриття "Євробачення-2017".

Півфінали конкурсу пройдуть 9 та 11 травня, а фінал - 13 травня у Міжнародному виставковому центрі у Києві.