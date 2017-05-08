Макрон став президентом Франції – офіційний результат

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Центрист Еммануель Макрон впевнено переміг на виборах президента Франції, випередивши лідерку "Національного фронту" Марін Ле Пен.

За підсумками підрахунку 99,9% бюлетенів пан Макрон набрав 66,06%, а його суперниця пані Ле Пен - 33,94%.

Міністерство внутрішніх справ Франції офіційно визнало Еммануеля Макрона переможцем виборів.

Еммануеля Макрона уже привітала канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, президент США Дональда Трампа і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Президент Франсуа Олланд привітав переможця. За його словами, результат виборів показав, що французький народ прагне об'єднатися навколо "цінностей республіки".

39-річний Еммануель Макрон став наймолодшим президентом в історії Франції.

Він також став першим президентом, який не належить до жодної з двох основних французьких партій з моменту заснування сучасної республіки 1958 року.

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У своїй промові Еммануель Макрон заявив, що в історії Франції відкривається новий розділ. "Сподіваюся, це буде розділ надії та відновленої довіри", - сказав він.

Новий французький лідер також пообіцяв стати гарантом "єдності нації і... захищати Європу".

На виборах, які відбулися у Франції 7 травня, рекордно високою була кількість зіпсованих бюлетенів.

Також багато французів не проголосував за жодного з кандидатів - таких було 25,38%.

Розрив у 33% між кандидатами виявився більшим, ніж прогнозували проведені перед виборами опитування громадської думки.

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У штабі Макрона почали святкувати перемогу ще до закінчення підрахунку голосів. Його прихильники зібралися біля Лувру у центрі Парижа, згодом до них приєднався й Еммануель Макрон.

У своєму виступі, новообраний президент звернувся до своїх прихильників зі словами: "Сьогодні ви перемогли, перемогла Франція. Усі нам казали, що це неможливо, але вони не знали Франції".

Своєю чергою Марін Ле Пен подякувала 11 мільйонам людей, які проголосували за неї.

Пані Ле Пен сказала, що вибори показали розподіл країни на "патріотів і глобалістів", і закликала до появи нової політичної сили.

Під час голосування у Парижі були посилені заходи безпеки. Повідомлялося, що поліція застосувала сльозогінний газ до кількох сотень протестувальників.

Офіційні підсумки голосування оголосять 11 травня.