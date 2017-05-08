АТО: бойовики 65 разів обстріляли українських військових

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Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, за минулу добу бойовики 65 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали Троїцьке, Верхньоторецьке, Луганське, Опитне, Авдіївку, Кам'янку, Піски, Зайцеве, Невельске, Майорськ.

На приморському напрямку стріляли під Водяним, Красногорівкою, Широкиним, Павлополем, Лебединським, Мар'їнкою, Новоселівкою, Гнутовим.

На луганському напрямку обстрілювали Кримське, Троїцьке, Новозванівку, Попасну, Катеринівку, Новоалександрівку.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.