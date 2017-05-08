У Монреалі через повінь ввели надзвичайний стан
У канадському місті Монреаль ввели надзвичайний стан через повінь, спричинену зливами й таненням снігів.
За повідомленням місцевої влади, надзвичайний стан запровадили по обіді неділі, він діятиме впродовж 48 годин.
У провінції Квебек, що на сході Канади, затоплено близько 1,9 тисячі будинків у 126 населених пунктах.
Влада оголосила обов'язкову евакуацію з підтоплених районів.
Евакуйовувати місцеве населення допомагають 1,2 тис. військовослужбовців.
Ситуація у Монреалі стала катастрофічною після того, як на півночі міста прорвало три дамби.
Повінь не обмежилася лише провінцією Квебек, понаднормові зливи спричинили повені у провінції Онтаріо.
Синоптики прогнозують зливи протягом наступних кількох днів.