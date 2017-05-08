У Монреалі через повінь ввели надзвичайний стан

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У канадському місті Монреаль ввели надзвичайний стан через повінь, спричинену зливами й таненням снігів.

За повідомленням місцевої влади, надзвичайний стан запровадили по обіді неділі, він діятиме впродовж 48 годин.

У провінції Квебек, що на сході Канади, затоплено близько 1,9 тисячі будинків у 126 населених пунктах.

Влада оголосила обов'язкову евакуацію з підтоплених районів.

Евакуйовувати місцеве населення допомагають 1,2 тис. військовослужбовців.

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Ситуація у Монреалі стала катастрофічною після того, як на півночі міста прорвало три дамби.

Повінь не обмежилася лише провінцією Квебек, понаднормові зливи спричинили повені у провінції Онтаріо.

Синоптики прогнозують зливи протягом наступних кількох днів.