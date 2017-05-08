У Авдіївці відновили водопостачання

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Водопостачання Авдіївки Донецької області здійснюється в штатному режимі. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 годину 8 травня роботу Донецької фільтрувальної станції відновлено. Водопостачання до міста Авдіївка здійснюється в штатному режимі", - зазначили в ДСНС.

Напередодні голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін повідомив, що Донецька фільтрувальна станція запрацювала. Він спрогнозував, що жителі Авдіївки зможуть отримувати воду вже з 5-ї години ранку понеділка.

2 травня в результаті бойових дій було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, яке централізовано забезпечує водою 22-тисячну Авдіївку.