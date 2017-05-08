День пам'яті та примирення: нові традиції і посилена безпека

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В Україні 8 травня вшановують День пам'яті та примирення, приурочений пам'яті жертв Другої світової війни.

Україна розпочала нову традицію відзначення 8 та 9 травня у європейському дусі у 2015 році, згідно з законом "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

Новим символом цього дня у країні тепер стала квітка маку.

8 травня з нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення по всій Україні заплановані понад 400 заходів за участі 60 тисяч людей, повідомили у Національній поліції.

9 травня, з нагоди відзначення 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, проведуть понад 1 200 заходів, участь у них візьмуть майже 400 тисяч людей.

У масових заходах 8-9 травня задіють від 3,5 до 12,5 тисяч співробітників Нацполіції та Нацгвардії.

Раніше голова Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що поліція буде жорстко реагувати на будь-які провокації під час проведення масових заходів в Україні.