Бенксі намалював прапор ЄС без однієї із зірок
- 8 травня 2017
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Мурал, на якому робітник "відбиває" одну зірку із прапора ЄС, намалював відомий вуличний художник Бенксі.
Ця робота з'явилася вночі на стіні будинку в британському Кенті.
Фото муралу були опубліковані в Instagram Бенксі. Після цього представник художника підтвердив, що авторство роботи належить Бенксі.
Таємничий художник відомий своїми політичними графіті.
Остання його робота стосується теми парламентських виборів у Британії та виходу країни з ЄС.