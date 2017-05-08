Бенксі намалював прапор ЄС без однієї із зірок

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Мурал, на якому робітник "відбиває" одну зірку із прапора ЄС, намалював відомий вуличний художник Бенксі.

Ця робота з'явилася вночі на стіні будинку в британському Кенті.

Фото муралу були опубліковані в Instagram Бенксі. Після цього представник художника підтвердив, що авторство роботи належить Бенксі.

Таємничий художник відомий своїми політичними графіті.

Остання його робота стосується теми парламентських виборів у Британії та виходу країни з ЄС.