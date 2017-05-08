Перед кортежем Захарченка пролунали вибухи - ЗМІ

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Два вибухи пролунали на дорозі до меморіального комплексу "Савур-Могила" у Донецькій області незадовго до проїзду лідера так званої "ДНР" Олександра Захарченка. Про це повідомляють російські "Інтерфакс" та "РИА Новости".

Як заявила агенція "Інтерфакс", постраждалих немає. Ділянку дороги на місці інциденту перекрили.

Інформацію про вибухи з посиланням на "адміністрацію голови ДНР" підтверджує і місцева новинна агенція "ДАН".

Самопроголошена влада "ДНР" вважає цей індицент терактом, додає "РИА Новости".

В районі міста Шахтарськ працює оперативний штаб з розслідування інциденту.

Біля меморіалу "Савур-Могила", що знаходиться на непідконтрольній українській владі території, ватажки "ДНР" планували провести пам'ятні заходи до Дня перемоги.