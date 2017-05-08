У Малайзії затримали контрабандну луску панголіна на $2 млн доларів
- 8 травня 2017
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Митна служба аеропорту Куала-Лумпура за останній тиждень виявила понад 700 кг пластин покриву лускатого мурахоїда - панголіна.
За повідомленням, вартість цієї луски оцінюють приблизно в два мільйони доларів.
Представники митниці стверджують, що дві партії такої луски прибули до Малайзії з Африки через Дубай.
Контрабанда пластин панголіна розповсюджена в світі. Це відбувається через те, що в багатьох країнах Азії цю луску використовують в народній медицині.