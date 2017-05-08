Інавгурація Макрона відбудеться 14 травня

Копирайт изображения Screensht Image caption Макрон вперше з'явився на офіційній події поряд з чинним президентом Франсуа Олландом

Переможець президентських виборів у Франції Еммануель Макрон складе присягу президента у неділю, 14 травня.

Про це заявив чинний лідер Франції Франсуа Олланд, передає агенція AFP.

У другому турі президентських виборів, що відбувся у Франції 7 травня, за Еммануеля Макрона проголосувало 66% виборців. Його суперниця, лідерка "Національного Фронту" Марін Ле Пен набрала лише 33,94%.

39-річний Еммануель Макрон став наймолодшим президентом в історії Франції. Він також став першим президентом, який не належить до жодної з двох основних французьких партій.

Еммануель Макрон разом з Франсуа Олландом у понеділок взяли участь у церемонії біля Тріумфальної арки. Так вони вшанували звільнення Франції від нацистів у Другій світовій війні.