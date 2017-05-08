В Україні похолодає

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Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки у деяких регіонах України.

"10 травня у західних, північних та центральних областях, 11 травня у більшості областей України на ґрунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Копирайт изображения meteo.gov.ua Image caption Прогноз погоди в Україні на 8 травня за даними гідрометцентру

Також попереджають про грозові дощі по всій Україні 8 травня.

"Вночі 8 травня у західній частині, вдень 8 травня у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - зазначили у відомстві.

9 травня в Києві вдень буде без опадів до + 13 °, на заході: до + 8 °, півночі: до + 14 °, півдні: + 17 °, повідомили у Гідрометцентр.