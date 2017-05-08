У центрі Києва горів дах будинку

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У Києві на вулиці Петлюри біля станцій метро Університет і Вокзальна, загорівся дах будинку. Про це повідомили у ДСНС.

"Прибувши на місце події рятувальники ГУ ДСНС України у м. Києві встановили, що вогнем охоплено дах триповерхового житлового будинку на орієнтовній площі приблизно 400 кв. м", - зазначили рятувальники.

Жертв внаслідок пожежі немає, її ліквідували.

"Співробітниками ДСНС із постраждалого будинку врятовано одну особу", - зазначили пожежники.

За інформацією ЗМІ, на першому поверсі будівлі розташовані кілька закладів громадського харчування, на другому - хостел, а на третьому є офісні приміщення.