Американський орбітальний літак повернувся з дворічного польоту

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Експериментальний орбітальний літак X-37B успішно завершив безпілотний політ, який тривав два роки.

Він приземлився 7 травня на смугу на мисі Канаверал у Флориді, яка призначалася для космічних шатлів і не використовувалася від моменту закриття програми.

Літак вивели на орбіту в травні 2015 року за допомогою ракети-носія "Атлас-5".

Всього він провів на орбіті близько 700 діб.

Літак проводив експерименти для сил швидкого реагування американських військово-повітряних сил.

Перед його запуском повідомляли, що експерименти проводяться в рамках роботи зі створення нового іонного двигуна, але детальніша інформація засекречена.

Це був уже четвертий запуск літака X-37B на орбіту в рамках цих досліджень. Це наразі найдовший його політ.

Орбітальний літак створили в 1999 році.

Очікували, що його будуть використовувати для ремонту супутників у космосі, але потім програму передали американським ВПС і засекретили.