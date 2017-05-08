Американський орбітальний літак повернувся з дворічного польоту
Експериментальний орбітальний літак X-37B успішно завершив безпілотний політ, який тривав два роки.
Він приземлився 7 травня на смугу на мисі Канаверал у Флориді, яка призначалася для космічних шатлів і не використовувалася від моменту закриття програми.
Літак вивели на орбіту в травні 2015 року за допомогою ракети-носія "Атлас-5".
Всього він провів на орбіті близько 700 діб.
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Літак проводив експерименти для сил швидкого реагування американських військово-повітряних сил.
Перед його запуском повідомляли, що експерименти проводяться в рамках роботи зі створення нового іонного двигуна, але детальніша інформація засекречена.
Це був уже четвертий запуск літака X-37B на орбіту в рамках цих досліджень. Це наразі найдовший його політ.
Орбітальний літак створили в 1999 році.
Очікували, що його будуть використовувати для ремонту супутників у космосі, але потім програму передали американським ВПС і засекретили.