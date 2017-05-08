У Криму затримали сина голови Судацького меджлісу - ЗМІ

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Голова Судацького меджлісу Ільвер Аметов заявив, що в анексованому Криму російські силовики під час обшуку в його будинку відвезли в невідомому напрямку його сина.

"У мене вдома етнографічний музей і зброї дуже багато, починаючи з середніх століть і донині. Вони в музеї провели обшук, усе перевернули. Сина старшого побили, наділи наручники й відвезли, куди - не знаю, сказали, що ввечері подзвонять", - сказав пан Аметов у коментарі виданню "Крим.Реалії".

Громадська організація "КримSOS" підтверджує, що сина пана Аметова забрали в Сімферополь. Організація додає, що це вже другий обшук в домі Ільвера Аметова, перший раз до нього приходили силовики у 2015 році.

Інформацію про обшук в Ільвера Аметова раніше повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

"Очевидно, нова хвиля репресій стосовно членів Меджлісу", - написав він у Facebook.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров уточнив, що приводом для обшуку став анонімний лист.

Також вранці російські силовики провели обшук в будинку кримського татарина Юсуфа Тороза в Морському, що в 20 км від Судака.