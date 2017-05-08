Порошенко: Україну захищають нащадки як Червоної армії, так і УПА

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Президент Петро Порошенко заявив, що "в умовах російської агресії" Україну захищають як нащадки Червоної армії, так і Української повстанської армії.

Про це він сказав на відкритті фотовиставки в Національному музеї історії України у Другій світовій з нагоди Дня пам'яті та примирення.

"Вітчизну сьогодні боронять нащадки і воїнів Червоної армії, і УПА. Вони шанують своїх дідів та прадідів. А ті, будучи вже в небесних чертогах, напевно, пишаються сучасним поколінням захисників", - заявив президент.

Пан Порошенко висловив повагу і шану усім борцям проти нацизму.

Президент також розповів, що вже ухвалене рішення, що на території Національного музею історії України у Другій світовій війні розмістять меморіальний комплекс воїнам АТО.

"Такий підхід утверджуватиме непохитний і стійкий зв'язок різних поколінь захисників України", - заявив пан Порошенко.

8 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення. 9 травня - 72 річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій.