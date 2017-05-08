Меркель: Макрон "втілює надії мільйонів французів"

Копирайт изображения Reuters Image caption У другому турі президентських виборів за Еммануеля Макрона проголосувало 66% виборців

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель привітала Еммануеля Макрона із, як вона висловилася, "великою" перемогою на президентських виборах у Франції, заявивши, що 39-річний центрист "втілює надії мільйонів французів, а також багатьох людей у Німеччині та у всій Європі".

Канцлерка також відзначила "сміливу, проєвропейську кампанію", яку пан Макрон вів напередодні виборів.

Вона додала, що має намір скоро зустрітися із новообраним французьким президентом. За словами пані Меркель, Німеччина хоче допомогти Франції подолати такі проблеми, як, наприклад, безробіття серед молоді.

Еммануеля Макрона також привітав голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. У своєму Twitter він написав, що "щасливий, що Франція обрала європейське майбутнє".

Свої вітання новому французькому президенту висловив і президент Росії Володимир Путін. "Зростання загроз тероризму і войовничого екстремізму супроводжується ескалацією локальних конфліктів і дестабілізацією цілих регіонів. У цих умовах особливо важливо подолати взаємну недовіру і об'єднати зусилля для забезпечення міжнародної стабільності і безпеки", - йдеться у заяві Кремля.

У другому турі президентських виборів, що відбувся у Франції 7 травня, за Еммануеля Макрона проголосувало 66% виборців. Його суперниця, лідерка "Національного Фронту" Марін Ле Пен набрала лише 33,94%.

39-річний Еммануель Макрон став наймолодшим президентом в історії Франції. Він також став першим президентом, який не належить до жодної з двох основних французьких партій.

Еммануель Макрон складе присягу президента у неділю, 14 травня.