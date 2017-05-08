Сирійські повстанці залишають Дамаск

Копирайт изображения AFP Image caption Повстанські бійці та їхні родини залишають район Дамаска Барзех та прямують на північ Сирії

Сирійські повстанській бійці та їхні родини почали залишати осаджені райони столиці країни Дамаска - у рамках нової угоди про евакуацію із урядовими силами.

Спостерігачі очікують, що до 1,5 тисячі людей залишать північно-східний район Барзех до кінця цього дня.

Більшість людей перевозять до північної провінції Ідліб, що контролюється повстанськими силами.

Угода про евакуацію набула чинності через два дні після того, як Росія і Іран - союзники президента Башара Асада - підписали меморандум із Туреччиною, що підтримує сирійську опозицію, про створення чотирьох "зон деескалації".

Меморандум передбачає припинення боїв та обстрілів на шість місяців у контрольованих повстанцями районах, безперешкодне постачання туди гуманітарної допомоги і повернення у ці райони переміщеного цивільного населення.

Найбільшою із таких "зон деескалації" якраз і є провінція Ідліб, а також прилеглі до неї райони провінцій Хами, Алеппо та Латакії.

Меморандум також закликає усі сторони боротися із джихадистськими угрупованнями "Ісламська держава" і "Фронт ан-Нусра" - союзниками "Аль-Кайди".