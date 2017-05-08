Сирійські повстанці залишають Дамаск
Сирійські повстанській бійці та їхні родини почали залишати осаджені райони столиці країни Дамаска - у рамках нової угоди про евакуацію із урядовими силами.
Спостерігачі очікують, що до 1,5 тисячі людей залишать північно-східний район Барзех до кінця цього дня.
Більшість людей перевозять до північної провінції Ідліб, що контролюється повстанськими силами.
Угода про евакуацію набула чинності через два дні після того, як Росія і Іран - союзники президента Башара Асада - підписали меморандум із Туреччиною, що підтримує сирійську опозицію, про створення чотирьох "зон деескалації".
Меморандум передбачає припинення боїв та обстрілів на шість місяців у контрольованих повстанцями районах, безперешкодне постачання туди гуманітарної допомоги і повернення у ці райони переміщеного цивільного населення.
Найбільшою із таких "зон деескалації" якраз і є провінція Ідліб, а також прилеглі до неї райони провінцій Хами, Алеппо та Латакії.
Меморандум також закликає усі сторони боротися із джихадистськими угрупованнями "Ісламська держава" і "Фронт ан-Нусра" - союзниками "Аль-Кайди".