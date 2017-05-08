Мільйон дітей із Південного Судану стали біженцями

Копирайт изображения AFP Image caption Три чверті дітей у Південному Судані не ходять до школи, свідчить звіт ООН

Понад 1 мільйон дітей залишили Південний Судан через ескалацію збройного конфлікту, заявляє ООН.

Ще понад мільйон дітей стали внутрішніми переселенцями у країні, охопленій громадянською війною із 2013 року.

За даними останнього звіту ООН, майже три чверті дітей у Південному Судані не ходять до школи.

Загалом майже два мільйони жителів країни виїхали до сусідніх країн від початку конфлікту, свідчить звіт.

Представник Управління ООН з питань біженців Валентин Тапсоба назвав кризу із біженцями в Південному Судані найбільш тривожною у світі.

"Те, що діти-біженці стають визначальним обличчям цієї надзвичайної ситуації викликає значне занепокоєння", - заявив він.

Громадянський конфлікт у Південному Судані розпочався у 2013 році, коли президент країни Салва Кіір звільнив свого заступника Ріека Мачару, звинувативши його у організації перевороту.