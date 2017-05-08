Меркель у розмові з Порошенком "відзначила роль українців у боротьбі з нацизмом"

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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові із президентом України Петром Порошенком "відзначила роль українців у боротьбі з нацизмом", повідомляє прес-служба українського президента у підсумках переговорів.

"Співрозмовники вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Ангела Меркель особливо відзначила роль українців у боротьбі з нацизмом", - йдеться у повідомленні із Банкової.

Обговоривши із канцлеркою ситуацію на Донбасі, президент Порошенко, у свою чергу, заявив про неприпустимість проведення військових парадів на непідконтрольних українській владі територіях Донецької і Луганської областей 9 травня.

Президент назвав це "демонстрацією техніки під виглядом "парадів".

В Україні 8 травня вшановують День пам'яті та примирення, приурочений пам'яті жертв Другої світової війни.

Україна розпочала нову традицію відзначення 8 та 9 травня у європейському дусі у 2015 році, згідно з законом "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".