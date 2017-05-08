АТО: за добу загинув один військовий, п'ятеро поранені

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Від початку доби у зоні АТО загинув один український військовослужбовець, ще п'ятеро зазнали поранень, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Як йдеться у вечірньому зведенні, українські силовики загалом зафіксували за цей день 30 обстрілів своїх позицій - на донецькому, приморському і луганському напрямках.

На донецькому напрямку під мінометні обстріли з боку бойовиків так званої "ДНР" потрапили українські позиції поруч Верхньоторецького, Кам'янки, Невельського, Луганського, Авдіївки і Зайцевого.

На приморському напрямку бойовики застосовували мінометне озброєння у районі Павлополя, Водяного, Широкиного, Гнутового та Чермалика, а стрілецьку зброю - у районі Гранітного.

На луганському напрямку сили АТО зафіксували ворожі мінометні обстріли у районі Кримського і Троїцького. За даними силовиків, бойовики також застосували 122-мм артилерію у районі Новозванівки.

Бойовики, у свою чергу, у обстрілах звинувачують українські війська. Так у так званому "ДНР" заявляють, що сили АТО обстрілювали Горлівку.