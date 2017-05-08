Біля берегів Ірландії впіймали велетенську шестизяброву акулу

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Біля берегів Ірландії рибак-аматор упіймав гігантську шестизяброву акулу - як вважають, найбільшу представницю цього виду, яку колись упіймали на вудку у Європі.

Впіймана укула має в довжину близько семи метрів і важить 680 кг.

Англієць Бен Бонд півтори години боровся, аби витягти на поверхню величезну рибу. Після того, як йому вдалося витягти її, він сфотографував акулу і відпустив її з гачка.

Шестизяброва акула - найбільша акула із родини багатозябрових. Вона мешкає на великих глибинах і харчується здебільшого рибою, в тому числі меншими за розмірами акулами, але іноді полює і на тюленів.

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За даними енциклопедії, розміри шестизябрової акули не перевищують 5,5 метра.

26-річному Бонду і раніше доводилося ловити акул, але не таких великих. У розмові з ВВС від розповів, що не відчував ніякого страху, поки витягував гігантську акулу, і навіть зазирнув у її "дуже масивну" щелепу.

"Напевне, найприємнішим було спостерігати, як вона відпливає. Я не хотів убивати таке надзвичайне створіння", - заявив він.

В управлінні з питань рибацтва Ірландії оцінили фотографію упійманої акули й назвали її "справжнім монстром морських глибин".

"Оскільки акулу випустили, і її не зважили на березі, точну вагу її назвати складно. Проте схоже, що ця акула - одна із найбільших риб, коли-небудь пійманих на вудку в Європі", - заявив ВВС представник управління.

В Ірландії дозволене спортивне рибацтво, за якого впійману рибу не вбивають, а відпускають на волю, дозволене.