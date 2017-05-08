Обама застерігав Трампа щодо Флінна - ЗМІ

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Барак Обама застерігав свого наступника у президентському кріслі Дональда Трампа не наймати у радники Майкла Флінна, повідомляють американські ЗМІ.

Як повідомили ЗМІ колишні представники адміністрації Обами, екс-президент говорив про це із Дональдом Трампом менш як через 48 годин після його перемоги на президентських виборах у листопаді минулого року. Зустріч проходила у Овальному кабінеті в Білому домі.

За словами екс-працівника Білого дому, пан Обама "попередив президента, що він не є фанатом Майкла Флінна", повідомляє NBC. Адміністрація Барака Обами звільнила пана Флінна із посади голови Розвідувального управління міноборони США у 2014 році, здебільшого поганий менеджмент так його темперамент.

Та застороги Барака Обами були озвучені до появи підозр про зв'язки Флінна із російським послом, повідомив екс-працівник Білого дому.

Майкл Флінн - колишній радник з безпеки в адміністрації президента Дональда Трампа. У лютому він подав у відставку, визнавши, що дезінформував начальство про контакти з російським послом Сергієм Кисляком наприкінці грудня.

Пан Флінн не сказав колегам, що обговорював з російським послом можливе скасування санкцій США проти Росії, а потім не зізнався в цьому на допиті у ФБР.

У понеділок, 8 травня, у Сенаті мають відбутися слухання щодо зв'язків Флінна із російським послом.