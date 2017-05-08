Під університетом у США знайшли останки 7 тисяч людей

Копирайт изображения University of Mississippi Image caption Першу труну знайшли ще в 2013 році

Останки майже 7 тисяч людей можуть бути поховані під одним із кампусів Університету Міссісіпі.

Тіла, як вважають, належать пацієнтам першого в штаті психіатричного закладу. Площа поховань сягає 8 гектарів.

Поховання знайшли на місці, де адміністрація університету збиралася розпочати будівництво нового медичного центру.

За припущеннями, ексгумація і перепоховання тіл можуть обійтися університету у 21 мільйон доларів - по 3 тисячі доларів за кожне тіло.

Адміністрація навчального закладу відтак шукає дешевші альтернативи. Одна з ймовірних опцій - проводити ексгумацію на місці. Це, як припускають, обходитиметься університету у 400 тисяч євро щороку - упродовж восьми років.

Адміністрація університету також планує створити меморіальний комплекс і лабораторію, де студенти могли б вивчати останки померлих пацієнтів психіатричного закладу.

"Ми успадкували цих пацієнтів. І ми хочемо продемонструвати турботу і шанобливе поводження", - заявив виданню Clarion-Ledger очільник Центру біоетики і медичної гуманітаристики Ральф Дідлейк.

"Це був би унікальний ресурс для Міссісіпі. Він може зробити Міссісіпі національним центром історичних записів, пов'язаних із здоров'ям у домодерний період", - заявила у коментарі виданню професор антропології університету Моллі Цукерман.

Копирайт изображения University of Mississippi

Перший у штаті Міссісіпі психіатричний заклад був заснований у 1855 році і працював до 1935 року. До його заснування людей із психіатричними проблемами тримали прикутими у в'язницях чи горищах будинків.

Згідно із записами, у період з 1855 по 1877 роки до закладу потрапили 1 376 людей. Кожен п'ятий із них помер у лікарні. Після громадянської війни у США заклад значно розширився - у найактивніший свій період лікарня приймала до 6 тисяч пацієнтів.