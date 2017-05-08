У Британії шукають українку, яка загадково зникла

Копирайт изображения WEST YORKSHIRE POLICE Image caption Поліція опублікувала кадри із камер стеження, які зафіксували Світлану Красносельську

У Британії "безслідно" зникла жінка, яка жила неподалік від міста Лідс, каже поліція.

Світлану Красносельську - українку за походженням - востаннє бачили біля її будинку в селі Майклфілд 3 квітня.

Поліція графства Вест-Йоркшир каже, що гроші з її банківського рахунку не знімали, і що тривала відсутність абсолютно не узгоджується з характером жінки.

40-річна пані Красносельська жила в Британії останні 12 років. Вона одружена, має дорослу доньку.

"Ми щоденно стикаємося з випадками зникнення людей. ... Але щодо Лани - це справжня загадка. Ми не маємо жодного уявлення, куди вона поділася", - розповів представник поліції Джеймс Ентвістл.

Пошукові команди обшукали із собаками територію довкола її будинку радіусом у чверть милі - зокрема звалище, старий кар'єр і печери - але не знайшли жодних зачіпок.

Копирайт изображения GEOGRAPH/CHRISTINE JOHNSTONE Image caption Поліція шукала, зокрема у печерах і старому кар'єрі

"Це справді незвично - коли людина зникає без сліду. Люди не розчиняються у повітрі", - каже представник поліції Ліза Аткінсон.

"Родина перебуває в стресі, минуло вже п'ять тижнів - але ми не маємо жодної інформації".

"Ми би дуже хотіли поговорити з друзями чи знайомими, з якими вона могла зустрітися в цей час, і які могли би нам щось розказати про Лану та навести на здогади щодо місця її перебування", - додала пані Аткінсон.