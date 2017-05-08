Перший півфінал Євробачення замість Джамали відкриє Monatik

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дмитро Монатік, відомий як Monatik

Перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2017", що пройде у Києві 9 травня, замість минулорічної переможниці конкурсу Джамали відкриє інший український виконавець - поп-співак Monatik, йдеться у повідомленні на сайті організаторі.

Monatik, якого організатори називають "мультиартистом", виступить із композицією "Кружит", яку виконає з такої нагоди англійською мовою.

Таку несподівану заміну організатори конкурсу називають "сюрпризом".

Раніше продюсер Джамали Денис Козловський написав на своїй сторінці у Facebook, що організатори Євробачення не пустили співачку на червону доріжку під час церемонії відкриття, пояснивши це правилами конкурсу.

Офіційна церемонія відкриття конкурсу пройшла у Києві у неділю, 7 травня. Півфінали "Євробачення" заплановані на 9 і 11 травня, а фінал - на 13 травня.