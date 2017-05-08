Порошенко виступив за активізацію "нормандського формату"

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Петро Порошенко згадав про Донбас, виступаючи на акції "Перша хвилина миру" у Національному музеї історії України у Другій світовій війні

Україна виступає за активізацію "нормандського формату" - чотиристоронніх переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи в Києві.

Президент також додав, що раніше цього дня говорив про це із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

"Нормандський формат" передбачає участь представників України, Росії, Німеччини та Франції у спільних переговорах щодо пошуку шляхів врегулювання конфлікту на Донбасі.

Виступаючи у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, Петро Порошенко також наголосив, що Україна є прибічником мирного врегулювання конфлікту на сході. При цьому, за його словами, таке прагнення наштовхується на відсутність будь-яких кроків назустріч з боку Росії.

"Ще раз наголошую, прогрес у виконанні політичної складової "Мінська" (Мінський угод. - Ред.) є неможливим без забезпечення ключових умов безпеки", - заявив він.

"Йдеться про стале припинення вогню, відведення важкої техніки та артилерії, виведення російських військ, зброї та техніки, повний доступ спостерігачів ОБСЄ до всієї неконтрольованої українським урядом території, а також звільнення заручників", - додав президент. Росія послідовно заперечує участь своїх військ у конфлікті на Донбасі.

Президент України також засудив заплановані на 9 травня паради військової техніки у непідконтрольних українській владі Донецьку і Луганську.

В Україні 8 травня вшановують День пам'яті та примирення, приурочений пам'яті жертв Другої світової війни.

Україна розпочала нову традицію відзначення 8 та 9 травня у європейському дусі у 2015 році, згідно з законом "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".