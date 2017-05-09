На Донбасі один військовий ЗСУ загинув, дев’ятеро поранені

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За минулу добу бойовики 50 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ. У штабі АТО повідомляють, що ситуація в районі проведення операції напружена.

На донецькому напрямку зафіксували обстріли позицій ЗСУ з мінометів калібру 120 мм та 82 мм біля Кам`янки.

Бойовики також обстрілювали українських військових поблизу Невельського та Троїцького, а по Луганському стріляли з гранатометів різних систем.

Також стріляли під Верхньоторецьким, поблизу Авдіївки, неподалік Зайцевого та Пісків, а також Новгородського.

На приморському напрямку, бойовики вели вогонь поруч Павлополя, Гнутового, під Водяним, неподалік Широкиного та Чермалика, Гранітного. В районі Новотроїцького працювали снайпери.

На луганському напрямку, з артилерійських систем калібру 122-мм бойовики стріляли по опорних пунктах поблизу Новозванівки.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - підкреслили у штабі.