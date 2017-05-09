Австрійський суд зобов'язав Facebook видаляти образливі публікації

Копирайт изображения Getty Images

Суд в Австрії зобов'язав соціальну мережу Facebook видалити образливі публікації.

Рішення можна розглядати як перемогу активістів, які вимагали, щоб соціальні медіа боролися із "тролями" в інтернеті.

Позов подала Партія зелених Австрії, після того як лідерка політсили постраждала від повідомлень, які розпалювали ненависть.

Апеляційний суд у Відні ухвалив, що Facebook має видалити образливі пости на адресу Еви Главішніг, вказавши, що блокування такого контенту лише на території Австрії недостатньо.

На думку судді, соцмережі буде нескладно автоматизувати цей процес.

Представники соцмережі поки не коментували рішення суду.

Депутат від Партії зелених Дітер Броз заявив, що Facebook більше не може стверджувати, що є лише платформою. Пан Броз вважає, що соцмережа має взяти на себе відповідальність за боротьбу з агресією.

Інтернет-гіганти, у тому числі Facebook, Twitter і Google, останнім часом зіткнулися із хвилею критики в багатьох країнах, оскільки далеко не завжди оперативно видаляють агресивні коментарі зі своїх платформ.

Минулого місяця німецька влада затвердила план введення штрафів до 53 мільйонів доларів проти соцмереж, які не будуть видаляти повідомлення, які розпалюють ненависть і фейкові новини після скарг користувачів.

Компанії вже оголосили про деякі заходи для боротьби з проблемою. Facebook пообіцяв найняти три тисячі людей, аби боротися із агресією і трансляціями сцен насильства.

Google заявив, що змінить роботу пошукової системи, щоб вона допомогла зупинити поширення фальшивих новин і агресивних висловлювань.