Екс-глава мін'юсту попереджала Білий дім про Флінна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пані Йейтс заявила, що попереджала щодо недостовірної інформації, яку надав пан Флінн про свої контакти із російським послом Сергієм Кисляком

Екс в.о. міністра юстиції США Саллі Йейтс заявила, що попереджала чиновників Білого дому про ризики шантажу Росією радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Вона розповіла про це, під час виступу на слуханні юридичного комітету Сенату, який розслідує підозри у втручанні Росії у президентські вибори у США.

Пані Йейтс заявила, що зустрічалася із головним юрисконсультом Білого дому Дональдом Макганном 26 січня і попередила його, що пан Флінн надав недостовірну інформацію щодо своїх контактів із російським послом Сергієм Кисляком.

Генерал Флінн залишив свій пост майже через три тижні після цієї розмови - в лютому він подав у відставку. Тоді ж він визнав, що дезінформував керівництво, а саме віце-президента Майка Пенса, про свої контакти з Кисляком наприкінці грудня.

Пані Йейтс звільнив президент США Дональд Трамп 30 січня, вона пропрацювала в міністерстві юстиції 27 років. Причиною звільнення стала її зява про те, що вона не бачить законних підстав захищати в судах указ президента про заборону на в'їзд деяким категоріям іммігрантів. Федеральні судді в різних частинах країни незабаром припинили дію цього указу.

Копирайт изображения Reuters Image caption Зв'язки пана Флінна з Росією вивчають у ФБР, а також у комітетах з розвідки в сенаті і палаті представників

Ризик шантажу

За словами колишнього прокурора, її турбувало, що російські спецслужби могли шантажувати пана Флінна, бо знали, що він дезінформував керівництво.

"Це створило ризиковану ситуацію - ситуацію, коли радник із національної безпеки може стати жертвою шантажу з боку росіян", - заявила вона.

Вона відмовилася розкрити, звідки отримала інформацію про контакти пана Флінна і посла Кисляка.

"Логіка підказує, що ви не хочете мати радника з національної безпеки, якого можуть використовувати росіяни", - додала пані Йейтс.

Раніше стало відомо, що відразу після обрання Дональда Трампа на пост президента Барак Обама відмовляв його від призначення Майкла Флінна.

Зв'язки пана Флінна з Росією вивчають у ФБР, а також у комітетах з розвідки в сенаті і палаті представників. Це відбувається в рамках розслідувань про можливий вплив Росії на президентські вибори в США і контактах співробітників виборчого штабу президента Трампа з російською владою.

Пан Трамп у понеділок практично звинуватив Саллі Йейтс у зливі інформації про пана Флінна в ЗМІ, однак пані Йейтс під час слухань відкинула ці заяви.

Уже після засідання пан Трамп написав у Twitter: "Історія про змову Трампа і Росії - повна вигадка, коли припиниться цей спектакль за гроші платників податків?". Він також додав, що Саллі Йейтс не сказала нічого нового.