Ірландія: на острів несподівано повернувся піщаний пляж

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Піщаний пляж на ірландському острові Акілле, який зник більше 30 років тому, несподівано з'явився знову.

Пісок з берега острова біля західного узбережжя Ірландії повністю змило після штормів в 1984 році - на місці залишилося лише каміння.

Однак лише за кілька днів у квітні з Атлантичного океану, припливом на берег викинуло тисячі тонн піску. В результаті з'явився новий піщаний пляж довжиною 300 метрів.

Еммет Келлахан із місцевого туристичного бюро розповів BBC, що місцеві жителі в захваті від події.

"Вчора у нас в селі був транспортний колапс, люди приїжджали з усієї Ірландії і Британії, щоб подивитися на наш новий пляж", - розповів він.

Він зазначив, що "люди тут розповідали про те, як раніше проводили час на пляжі і як їм подобалося бувати там дітьми, а тепер вони тут зі своїми дітьми - це неймовірно".