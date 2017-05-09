МВС: у Києві затримали 25 людей за хуліганство

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Під час заходів до Дня перемоги у Києві поліція затримала 25 людей. Про це розповів керівник Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

За його словами в офісі ОУН також провели проведені слідчі дії.

"24 людини доставлено у Печерське районне управління поліції", - повідомив пан Крищенко.

За його словами, інформацію про постраждалих під час акцій у Києві уточнюють.

Раніше у Києві в поліцейського влучили димовою шашкою під час руху колони "Безсмертний полк" до парку Вічної Слави, повідомили у Нацполіціїї.

Під час маршу активісти з офісу ОУН почали кидати яйця у правоохоронців, учасників акції та журналістів.

"Окрім того, надійшло повідомлення лікарів про те, що працівник поліції отримав тілесні ушкодження", - повідомили правоохоронці.

У колоні учасників було майже три тисячі людей, вони вирушили від метро "Арсенальна", зазначили правоохоронці.

У поліції також зазначили, що з цієї будівлі кидали по колоні картоплею і палицями.

За фактом інцидентів біля офісу ОУН в Києві зареєстрували кримінальне провадження, повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

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Кореспондент BBC Україна повідомив, що марш "Безсмертного полку" завершився покладанням квітів до монументу Вічного вогню.

Пізніше між активісти ОУН намагалися пронести туди синьо-жовтий прапор, але їх не пропустили поліцейські.

Представники поліції також повідомили, що у людей похилого віку вилучили кілька "георгіївських стрічок" і провели з ними роз'яснювальну роботу.

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У Нацполіції повідомили, що один із учасників акції "Безсмертний полк" намагався розгорнути банер із фоном кольорів так званої "георгіївської стрічки".

"Поліція не допустила провокації: плакат вилучили. Чоловіка, який його тримав, доставили до управління поліції для з'ясування обставин", - зазначили правоохоронці.