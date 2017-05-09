Порошенко: "Безсмертний полк" - взірець спекуляції на почуттях людей"

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Президент України Петро Порошенко заявив, що українці є повноправними учасниками перемоги над нацизмом, "хоча Росія намагається приписати лише собі перемогу у Другій світовій війні".

"Акція "Безсмертний полк" - взірець витонченої політичної спекуляції на почуттях людей. Хотілося б, щоб це почули ті українці, які повірили в щирість її організаторів", - зазначив пан Порошенко.

За його словами, "в Москві придумали її насправді не для того, щоб вшанувати пам'ять захисників… а для того, щоб російській експансії в сусідні країни допомагали не лише живі".

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За словами пана Порошенка, перемогти, обороняючи свій європейський вибір, - це святий обов'язок перед загиблими українськими воїнами та прийдешніми поколіннями.

Громадська акція "Безсмертний полк" проходить у багатьох містах Росії і в інших країнах. Це марш, під час якого люди несуть фотографії своїх родичів, які брали участь у Другій світовій війні.