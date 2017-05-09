У Дніпрі затримали 15 людей через сутички - Нацполіція

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У Дніпрі поліція затримала 15 людей, їх перевіряють на причетність до сутичок під час масових заходів. Про це повідомили у Нацполіції Дніпропетровської області.

За даними поліції, було два конфлікти: між активістами та представниками соціалістичної партії, від яких вимагали прибрати стяги з колони, а також під час проходження колони Опозиційного блоку.

Правоохоронці зазначили, що внаслідок сутичок 14 людей травмовані, з них вісім учасників заходів та шестеро поліцейських.

Чотирьом людям надали медичну допомогу на місці події, ще четверо звернулися до лікарні. Двоє поліцейських отримали ураження через розпилення сльозогінного газу і також звернулися до лікарні.

"У пунктах попереднього огляду, дислоковані в місці проведення біля Монументу Слави, поліцейські вилучили 4 пістолети - 3 травматичних та 1 газовий, 4 ножі, газовий балончик, шило, цвях, пилочку для нігтів та інші предмети", - зазначили у поліції.

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Крім того, також затримали юнака, який намагався пронести газовий балончик "Терен-4".

Через інцидент відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство, повідомили у Нацполіції.