Міноборони РФ повідомило про авіацію, якої не було на параді

Копирайт изображения Twitter/Russian MOD Image caption На знімку блакитне небо, хоча 9 травня в Москві хмарно

Міністерство оборони Росії на своєму офіційному акаунті в Twitter опублікувало знімки винищувачів над Красною площею, написавши, що вони пролітають під час Параду Перемоги.

"Проліт змішаного ромба пілотажних груп "Російські витязі" і "Стрижі" над Красною площею під час Параду Перемоги", - проголошує підпис до фото.

Твіт був опублікований о 12:02 за московським часом 9 травня 2017 року.

Цього року авіаційну частину параду на Красній площі скасували через погодні умови, проте військові літаки і вертольоти літали над містом під час його репетицій.

Під час параду над містом була суцільна хмарність, тоді як на знімку видно яскраве блакитне небо.

Коли був зроблений знімок, який опублікувало міноборони, невідомо. Інтернет-пошуки не можуть виявити зображення в мережі, а значить, раніше це фото ніде не публікувалося.

О 14:00 дня за московським часом твіт був видалений. Жодних пояснень з боку міністерства не надійшло.