На виборах президента Південної Кореї перемагає ліберал

Копирайт изображения EPA Image caption Мун Чже Ін обстоює діалог із КНДР

Екзит-поли на президентських виборах в Південній Кореї передрікають перемогу з великим відривом ліберальному кандидату Мун Чже Іну. Він виступає за налагодження діалогу з Північною Кореєю і представляє Демократичну партію "Тобуро".

За даними екзит-полів, він набирає 44,4% голосів, у той час як його найближчий суперник, консерватор Хон Чжун Пхе - лише 23,3%.

Він також пообіцяв реформувати величезні сімейні бізнес-конгломерати, які посідають панівне становище в південнокорейській економіці.

Хто він?

Син біженців із Північної Кореї, в студентські роки в 1970-х він відсидів у в'язниці за очолення протестів проти військового диктатора, генерала Пак Чон Хі - батька колишнього президента.

Колишній військовий, який став адвокатом з прав людини, Мун Чже Ін в 2012 році вже брав участь у президентських перегонах, але тоді він програв її Пак Кин Хе.

Копирайт изображения Reuters Image caption У виборчих бюлетенях - 13 кандидатур

Зараз він заявляє, що зможе повести країну за собою і дистанціюватись від корупційних скандалів доби екс-президента.

"Я відчуваю, що не тільки я і моя партія, а й народ відчайдушно хочуть зміни уряду", - сказав він у вівторок під час голосування на своїй виборчій дільниці.

Дострокові вибори були оголошені після корупційного скандалу і імпічменту екс-президента країни Пак Кин Хе.

Проти неї було висунуто цілий ряд звинувачень, в тому числі в корупції, перевищенні посадових повноважень, вимаганні та розголошенні державної таємниці.

Велика частина цих звинувачень пов'язана також з близькою подругою Пак Кин Хе - Чхве Сун Сіль.