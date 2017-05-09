Російському опозиціонеру Навальному прооперували травмоване око

Копирайт изображения EVGENY FELDMAN FOR "THIS IS NAVALNY" PROJECT Image caption Російські лікарі порадили Навальному лікувати око за кордоном

Російський опозиціонер Олексій Навальний підтвердив, що він у Барселоні, де йому зробили операцію після опіку рогівки ока. Відновлення зору, за словами лікарів, займе кілька місяців.

"Відразу відповідаю на очевидне запитання: ні, моє лікування не полягало в тому, що мене били в праве око. Лікар у Барселоні (це місто виявилося одним із центрів європейської офтальмології) сказав, що спробує полагодити мені око, і вчора зробив операцію", - написав Навальний у своєму "Інстаграмі".

Опозиціонер також повідомив, що зір відновлюватиметься кілька місяців.

"Ось зараз зняли з мене пекельну пов'язку, але видон все одно специфічний. Ну зате можна без всяких піратських аксесуарів обходитися. Зір, мені сказали, на жаль, буде відновлюватися кілька місяців. Поки правим оком бачу тільки перший рядок (де ті самі Ш і Б). На прохання встановити мені рентгенівське або інфрачервоне бачення в лікарні відповіли категоричною відмовою. Черговий прояв русофобії ", - іронізує Навальний.

27 квітня Навальному хлюпнули зеленкою в обличчя - вже вдруге за час президентської кампанії, яку він веде, відкриваючи передвиборні штаби в регіонах Росії. Зеленка, можливо, була змішана з іншою невідомою рідиною - вона викликала хімічний опік правого ока. Нападники не знайдені.

Обстеження показало, що око політика бачить всього 15% від норми. Російські лікарі порадили Навальному поїхати лікуватися за кордон.

На початку травня Федеральна міграційна служба несподівано повернула Навальному закордонний паспорт, завдяки чому він зміг виїхати на лікування. Раніше ФМС відмовляла Навальному в цьому праві, посилаючись на його судимість.